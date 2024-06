Fani smartwatchy Samsunga mają na co czekać? Tak zapowiada się Galaxy Watch FE

Choć bezsprzecznie gwiazdą nadchodzącego Galaxy Unpacked będzie Galaxy Ring, to powody do radości będą mieli także fani zegarków Samsunga. A to ze względu na właściwie już potwierdzony fakt, że do linii produktowej Samsunga w tym roku trafi Galaxy Watch FE. Potwierdza to m.in. fakt, że witryny internetowe Samsunga w Wielkiej Brytanii i Ameryce Łacińskiej przypadkiem sypnęły o istnieniu modelu zegarka oznaczonego numerem SM-R861 - numerem, o którym wcześniej wspominali leakerzy mówiący o Galaxy Watch FE.



Teraz do internetu wypłynęło to co tygryski lubią najbardziej, czyli pełna specyfikacja i rendery Galaxy Watch FE. Albo jak mówią internetowi komentatorzy, "Galaxy Watch 4 (2024)".