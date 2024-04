Seria FE Samsunga się powiększy. I nie chodzi o smartfon ani tablet

Urządzenia Samsunga z serii FE cieszą się niepodzielną popularnością już od kilku lat. Jak informuje sam producent, FE (czy jak kto woli, Fan Edition) to seria urządzeń koreańskiego koncernu, które powstały "na podstawie opinii użytkowników" wystawionych smartfonom z serii S, tabletom z serii A czy słuchawkom Galaxy Buds.



Teraz do tego grona może dołączyć całkiem nowy produkt. Właściwie to nowy w serii, ale całkiem dobrze znany użytkownikom sprzętu Koreańczyków. Do linii FE ma wkroczyć zegarek.