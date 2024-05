Zgubiliście telefon w Uberze, a kierowca domaga się znaleźnego? Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

Na wszelki wypadek dokładnie sprawdzajcie, czy opuszczając pojazd macie ze sobą najcenniejsze rzeczy. I pamiętajcie, by ufać, ale sprawdzać – jeśli ktoś powołuje się na regulamin, warto do niego zajrzeć, aby mieć pewność, że nie wprowadza nas w błąd. I dotyczy to nie tylko przejazdów.