Całość na żywo prezentuje się dobrze, chociaż zdecydowanie wolałbym, żeby dysk był dostępny także w innych wersjach kolorystycznych. Dyski Sandisk SSD tej serii pod względem wzornictwa są dosyć uniwersalne. Producent chwali się, że pasują do wszystkiego, ale moim zdaniem jest wręcz odwrotnie: one do niczego nie pasują, a co najwyżej nie gryzą się z otoczeniem. No może oprócz aparatów Canon z obiektywami serii „L”, które mają podobną, czerwoną obwódkę. Canon powinien dodawać je do zestawów ze swoimi sprzętami, bo wyglądają, jakby to były produkty jednej marki.