Mocny argument za kupnem PS Plus Extra: Red Dead Redemption 2 i nowe gry w usłudze

Większość moich znajomych opłaca abonament PS Plus, ale nie widzi powodu by dopłacać do wyższego pakietu Extra. Biblioteka extra gier nie jest bowiem tak atrakcyjna jak ta w Game Pass Ultimate, za to sam ulepszony abonament nie należy do tanich.



Od jakiegoś czasu Sony podejmuje jednak kroki, by PS Plus Extra naprawdę było extra. Do usługi trafiła np. rewelacyjna metroidvania Animal Well, że średnią ocen na poziomie 90 proc. Cudowna perełka, polecam z całego serca, chociaż wiem, że oprawa graficzna nie przemawia do każdego.