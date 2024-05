Test MSI MAG Infinite S3 - ekonomiczny PC, trudno złożyć taniej

MSI podesłało nam komputer do testów w zestawie z własnym monitorem. Do tego jakim. MAG 341CQP QD-OLED to 34-calowy monitor super ultrawide z panelem QD OLED, gwarantującym bardzo wysoki kontrast oraz perfekcyjne czernie. Natywna rozdzielczość 3440 na 1440 pikseli (UWQHD) sprawia, że gry są ostre jak brzytwa, a szeroki zakrzywiony wyświetlacz 32:9 idealnie nadaje się do gier strategicznych oraz produkcji cRPG takich jak Baldur’s Gate 3. Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi aż 175 Hz, a czas reakcji GtG to 0,03 ms, co docenią miłośnicy sieciowej rywalizacji.