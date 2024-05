Takiego sprzętu obronnego Polska jeszcze nie miała. Znajdziemy się w elitarnym gronie

Aerostaty są uważane za bezpieczne i niezawodne systemy rozpoznawcze. Nie są one zagrożone przez pociski rakietowe czy samoloty bojowe, ponieważ są chronione przez systemy obrony powietrznej. Nie są one też łatwo widoczne dla radarów przeciwnika, ponieważ mają małą powierzchnię odbicia. W razie awarii lub zagrożenia aerostat może być opuszczony na ziemię za pomocą systemu awaryjnego spuszczania gazu, lub odcięty od kabla i sprowadzony do bezpiecznego miejsca przez system sterowania lotem