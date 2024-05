Gdybym miał teraz kupić laptop, wziąłbym ten model Acera. Szykuje się piękna era

Acer zaprezentował swój najnowszy laptop, czyli Swift 14 AI. To propozycja wyposażona w szereg nowych rozwiązań – przede wszystkim Copilot+ oraz zupełnie nową platformę Qualcomm Snapdragon X. Jeśli nie wiecie czym jest ten cały Copilot+, to już tłumaczę – to sprzęt, który jest wyposażony w szereg funkcji sztucznej inteligencji zaszytych w systemie operacyjnym Windows. To taki "Windows na sterydach", tyle że ekskluzywny. Nie każdy komputer bowiem będzie mógł obsłużyć nowości w systemie Microsoftu, więc będzie potrzebny nowy laptop – m.in. nowy Acer Swift 14 AI. Wszystkie możliwości wprowadzone do Copilot+ znajdziecie w tym tekście.