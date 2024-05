Na tym laptopie obejrzysz trzy razy całą trylogię Władcy Pierścieni i zostanie ci jeszcze trochę baterii

Dzisiaj raczej chętniej korzystamy z platform VOD typu Netflix (do trylogii Władcy Pierścieni będzie potrzebny abonament HBO MAX, Player lub Play Now). Producenci zawsze zachwalają swoje sprzęty i podają dane, które nie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, a określonych sytuacjach, natomiast w tym przypadku i tak będziemy mogli liczyć na dużo dłuższe czasy pracy na baterii. Taki 13,6-calowy MacBook Air z M3 realnie działa nawet kilkanaście godzin (zazwyczaj do 13-14) na jednym ładowaniu, z kolei taki Dell XPS 13 z 2023 roku co najwyżej może pochwalić się ok. 6-7 godzinami na baterii przy mniej zasobożernych działaniach. Przy pełnym obciążeniu różnice również są zauważalne.