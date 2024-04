Tym razem Samsung nie zrobi sobie przerwy. Popularny model szybko zostanie zastąpiony

Doniesienia sugerują, że do premiery pozostaje jeszcze ok. 4-5 miesięcy, natomiast jak na razie nie mamy zbyt wielu informacji na temat S24 FE. Urządzenie najpewniej będzie bardzo podobne do Galaxy S24 i przynajmniej europejska wersja powinna bazować na procesorze Exynos 2400 (S23 FE wykorzystuje Exynosa 2200). Samsung nie ma czipu "pomiędzy" więc są dwie opcje: albo wybierze swój najnowszy autorski układ, albo sięgnie do oferty Qualcomma i zaimplementuje Snapdragona 8 Gen 2, który zasilał serię Galaxy S23 na wszystkich rynkach.