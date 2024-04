Mówią, że przed wojną pociągi jeździły jak w zegarku. Sprawdzamy, jak było naprawdę

„Częste i znaczne spóźnienia pociągów stały się plagą” – cytował prasę z końca lat 20. XX w. portal Wielka Historia. Jeden z ówczesnych dziennikarzy narzekał, że „spóźnianie się, zwłaszcza pociągów pośpiesznych, jest na porządku dziennym”. We wrześniu 1928 r. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” donosił, że opóźnienia dojeżdżających składów do stolicy z Krakowa i Katowic wynosiły od 30 min do nawet 1,5 godz.