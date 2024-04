Ekolodzy mówią, ze Lasy Państwowe trują... lasy. Mają to robić z samolotów

ClientEarth podkreśla, że do oprysków Lasy Państwowe stosują głównie insektycydy. To grupa pestycydów o największej toksyczności dla zwierząt. Najważniejszy problem to ich nieselektywność. Oprysk uderza w całą grupę bezkręgowców, a nie tylko w szkodniki. Przez to ptaki mają problem ze znalezieniem pożywienia, a szczególnie młode. Opryski zaś wykonuje się od kwietnia do czerwca, czyli w okresie lęgowym.