Elon Musk mówi: ludzkość może się zwijać, mamy 2 lata

Skąd więc nagła zmiana przewidywań na koniec 2025 roku? Według miliardera to ze względu na ogromną ilość talentów w tym sektorze - "najmądrzejszych ludzi na świecie", fizyków i inżynierów, którzy przebranżowili się i obecnie pracują nad uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją i robotyką i automatyką. A to ma przyczynić się do rozwoju branży na tyle, że silną sztuczną inteligencję zobaczymy do 2026 roku.