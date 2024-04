Obiecują darmowe przejazdy komunikacją miejską. Konsekwencje większe niż jazda na gapę

Co jakiś czas zarządzający komunikacją miejską przestrzegają przed oszustami obiecującymi bezpłatne przejazdy autobusami i tramwajami. Oszustwo zwykle skierowane jest w mieszkańców danego miasta. Cyberprzestępcy obiecują kartę miejską za grosze albo nawet za darmo. Dopasowują swoje metody do regionu – np. w Łodzi pisali o "migawce", a to słowo pochodzące właśnie z łódzkiej gwary i występujące wyłącznie w tym regionie. Sprytne, bo gdyby ktoś oferował zwykły "miesięczny", a nie "migawkę" to od razu można byłoby się zorientować, że coś kombinuje.