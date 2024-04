Po węglu zostają wielkie dziury. Polska gmina zamieni je w ogromny tor

Bełchatów jeszcze kopci, ale jego los jest już w zasadzie przesądzony. Co zrobić z ogromnym terenem, który zostanie po wydobyciu węgla? Jest kolejny plan. I to nieco bliższy realizacji niż marzenia o największym w Polsce (sztucznym) jeziorze. To Centrum Badawcze dla Inteligentnego Transportu.