Na polskim jeziorze zbudują pływającą farmę fotowoltaiczną. Zbiornika użyją też przy atomie

Gosławskie - razem z innymi pobliskimi jeziorami – jest częścią systemu chłodzenia elektrowni opalanych węglem brunatnym Pątnów, Konin, a wcześniej także Adamów, która już została zamknięta. To właśnie ta pierwsza odprowadza do jeziora ciepłą wodę. Dzięki temu nawet zimą jezioro nie zamarza. Dopływ ciepłych wód pochodzących z elektrowni spowodował wzrost temperatury wody jeziora o ok. 6-11 st. C. „W podgrzanej wodzie ryby nie robią sobie zimowej przerwy i intensywnie żerują przez cały rok. Nie trzeba tłumaczyć, jaki to ma wpływ na ich przyrosty i osiągane rozmiary” – czytamy na stronie wedkuj.pl.