W ten sposób nie zapłacisz już telefonem w popularnym banku. Oto co w zamian

Jeśli nie do końca wiecie, czym jest HCE, to już tłumaczę. To metoda, która wykorzystywała aplikację mobilną banku do realizowania płatności zbliżeniowych telefonem. Rozwiązanie nie wymagało podpinania karty płatniczej do mobilnego portfela. Wystarczyła prosta konfiguracja – w ustawieniach telefonu z Androidem trzeba było wybrać odpowiednie źródło (aplikację banku) i gotowe.