Tak w PKO nie zapłacisz już telefonem. Bank mówi, co robić

Jak dotąd wyłącznie system operacyjny Google był w stanie zaoferować dostęp do NFC innym aplikacjom (m.in. tym bankowym z płatnościami HCE) - w świecie Apple iOS tylko Apple Pay miał dostęp do NFC w takim wydaniu, chociaż ustawa o rynkach cyfrowych ma to zmienić. Płatności HCE jednak odchodzą w zapomnienie – taki bank Pekao już w 2021 roku postanowił zrezygnować z tej technologii na rzecz portfela mobilnego Google Pay. Klienci PKO BP w zamian za płatności HCE dostają identyczną opcję do dyspozycji – nie muszą rezygnować z płatności telefonem.