Drobna, ale przydatna nowość w aplikacji mBanku. Wścibskie nosy dostaną pstryczka

Nie ma danych nt. tego, jak częsty jest to proceder, ale można wyobrazić sobie, że cudze oko nieraz dostrzeże nasz stan konta. Czasami celowo, czasami przez przypadek. A nawet jeśli bywamy pod tym względem nieco przewrażliwieni, to cóż – trudno nie być. To nasza prywatna sprawa. Poza tym przypadkowe poznanie zawartości konta może być dla niektórych kieszonkowców sygnałem, że warto przejść do ataku.