Gotówka to jeden z największych cywilizacyjnych wynalazków. Czy powinniśmy pozwolić na jej koniec?

Z kolei najdalsze do wprowadzenia bezgotówkowych społeczności to Japonia, Indie i Pakistan. W tych krajach większość ludzi nadal używa żywego pieniądza do płacenia za towar i usługi, zwłaszcza w małych miejscowościach lub na rynkach nieruchomości. Brak zaufania do technologii płatniczych, niska świadomość korzyści płatności cyfrowych lub preferencje kulturowe - to główne przyczyny popularności gotówki w tych regionach.