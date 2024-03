Unia Europejska pozazdrościła mObywatela. Szykuje własne rozwiązanie

Przyjęcie europejskiego rozporządzenia w sprawie tożsamości cyfrowej jest kamieniem milowym w transformacji cyfrowej naszego społeczeństwa. Umożliwienie obywatelom posiadania unikalnego i bezpiecznego europejskiego portfela cyfrowego przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi to kluczowy krok naprzód dla UE, która ustanowi światowy punkt odniesienia w dziedzinie cyfrowej i zwiększy bezpieczeństwo podczas korzystania z usług online. Co więcej, stawiając obywateli w centrum uwagi, rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej przyczynia się do znacznej poprawy i uproszczenia dostępu do usług publicznych w Internecie. Obywatele nie powinni ponosić ciężaru złożoności administracyjnej i instytucjonalnej.