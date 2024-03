To nagranie przeszło do historii. Szalone lądowanie samolotem pasażerskim w polu

Polskie Linie Lotnicze LOT użytkowały łącznie 16 samolotów Ił-62. Pierwszy z nich, o imieniu "Mikołaj Kopernik", dotarł do Polski w 1972 r. Iły-62 stanowiły trzon floty dalekodystansowej LOT-u przez blisko 30 lat. Obsługiwały połączenia do Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji. Pierwszy lot transatlantycki odbył się do Kanady. Pierwszy lot do Nowego Jorku odbył się 16 kwietnia 1973 r.