Koszenie w tym sezonie będzie tańsze i wygodniejsze. STIGA sypnęła nowościami

Tych, czyli tańszych, przeznaczonych do ogrodów i trawników o mniejszej powierzchni. Do tej pory rodzina autonomicznych robotów koszących zaczynała się od modelu A 1500. Przez dłuższy czas właśnie A 1500 jeździł u mnie w ogrodzie i głównym problemem było to, że zasadniczo to głównie się nudził - mój trawnik był zbyt mały jak na jego możliwości, więc i zakup tego konkretnego modelu - choć kuszący - był trochę mało uzasadniony ekonomicznie.