STIGA AGS zmienia zasady gry w automatyzacji ogrodów. Ten robot koszący nie potrzebuje już przewodów

Przede wszystkim dlatego, że sam GPS RTK spisuje się najlepiej na otwartych przestrzeniach, a ogrody rzadko kiedy przybierają formę zbliżoną np. do piłkarskiego boiska, bez żadnych przeszkód dookoła. Tutaj jakieś drzewa, tutaj krzewy, tam płot, tam ściana domu - to wszystko w dużym stopniu może wpłynąć na to, jakiej jakości sygnał trafi do robota, którego odbiornik znajduje się przecież zaledwie kilkanaście centymetrów nad powierzchnią terenu. A utrata sygnału GPS przez robota koszącego oznacza mniej więcej tyle, że - o ile ta utrata będzie trwała dłuższą chwilę - że robot się zgubi albo będzie wymagał naszej interwencji, co trochę kłóci się z hasłem „autonomiczny". Nawet bez całkowitej utraty sygnału trudno byłoby zresztą liczyć na precyzję na poziomie, którego wymaga spora część ogrodów - w końcu każde osłabienie sygnału wpływa na dokładność ustalania lokalizacji, a co za tym idzie - dokładność koszenia.