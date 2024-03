Nowy sposób odzyskiwania złota ze starej elektroniki. Potrzeba tylko trochę sera

W Szwajcarii, w zespole badawczym ETH Zurich, dokonano przełomowego odkrycia. Naukowcy twierdzą, że mogą przekształcić recykling e-odpadów w dosłowną kopalnię złota. Co ciekawe wykorzystano do tego gąbki z białka fibrylarnego, które są produktem ubocznym przemysłu spożywczego. Te gąbki, stworzone z bogatych w białko pozostałości po produkcji sera, okazały się doskonałe do wychwytywania złota.