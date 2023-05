Recykling plastiku może uwalniać olbrzymie ilości mikroplastiku do środowiska. Że co?

Wired pisze o badaniu naukowców z Uniwersytetu Strathclyde, którzy dowiedli, że zakłady recyklignowe mogą odpowiadać za przedostawanie się dużych ilości mikroplastiku do środowiska. Analiza monitorowała wprawdzie tylko jeden zakład, który zgodził się być obiektem badań, ale wyniki i tak są co najmniej alarmujące.



Plastikowe odpady, które trafiły do placówki, były wielokrotnie myte. Badania dowiodły, że całkowity zrzut z takich czyszczeń mógł wynosić nawet do 75 miliardów cząsteczek na metr sześcienny ścieków. Ta brudna woda mogła trafić później do miejskich zakładów wodociągowych, które jednak nie są gotowe na to, by odfiltrowywać drobny mikroplastik, nie mówiąc już o nanoplastiku.