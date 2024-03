Ok boomer. Oto 19 najlepszych starych gier, w które dziś się zagrywamy

Seria Call of Duty już od długiego czasu traktuje miłośników gier single player mocno po macoszemu. A szkoda, bo ze świecą szukać drugiej tak epickiej i widowiskowej pompującej adrenalinę przygody, co w klasycznej serii Modern Warfare, w szczególności wyróżnionej tu drugiej części. Call of Duty: Modern Warfare 2 to kultowa gra FPS (First-Person Shooter), która została wydana w 2009 r. Jest to szósta gra z serii Call of Duty i kontynuacja Call of Duty 4: Modern Warfare. Gracze wcielają się w żołnierzy różnych jednostek specjalnych i biorą udział w misjach na całym świecie, aby przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Gra była chwalona za swoją intensywną kampanię, różnorodne tryby gry oraz emocjonujący multiplayer. Warto zauważyć, że Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2022 r. to zupełnie inna gra, będąca kontynuacją Call of Duty: Modern Warfare z 2019 r., i nie jest bezpośrednio związana z oryginalnym Modern Warfare 2 z 2009 r.