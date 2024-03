To największy w Europie kongres naukowy. Masz ostatnią szansę, żeby tam być

Kongres Futurist of The Year 2024 to niepowtarzalna okazja do poszerzenia horyzontów, nawiązania inspirujących relacji oraz otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości. Podczas trzydniowego kongresu wielu wybitnych prelegentów poprowadzi wykłady, których tematyka skupiać się będzie głównie na przyszłości technologii, ekonomii i edukacji.