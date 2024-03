Apple jest 10 lat za Samsungiem i to na własne życzenie. Co gryzie Tima Cooka i resztę?

Oprócz pięknego designu Apple wyróżnia się oprogramowaniem. Obecnie największą bolączką składanych smartfonów jest działanie i skalowanie różnych aplikacji. Wiele z nich nie jest w stanie zmienić proporcji, wypełnić całego ekranu. Używanie firmowego komunikatora Slack na rozłożonym ekranie sprawia mi przykrość, bo aplikacja nie wypełnia ekranu, tylko zostawia ciemne paski po bokach. A to przecież tylko wierzchołek góry lodowej. Im więcej korzystam z telefonu typu Fold, tym więcej widzę takich problemów. I tutaj widzę miejsce dla Apple, który wziąłby deweloperów za różne części ciała i przycisnął do zrobienia ładnych i poprawnie działających aplikacji. Konieczność ich skalowania do różnych przekątnych i proporcji sprawia, że końcowemu użytkownikowi gorzknieje cała słodycz z ich korzystania, jak pięknie zauważył pan Piotr Rogucki. Tymczasem Apple już przy iPadzie pokazał, że da się zrobić dobrze działające oprogramowanie. Malkontenci powiedzą, że to efekt ograniczonej liczby urządzeń, a co za tym idzie małej fragmentacji systemu operacyjnego, bo przecież Android u każdego producenta wygląda i działa inaczej, ale to tylko wymówki. Oprogramowanie iPada działa tak dobrze, że do dzisiaj na pytanie jaki tablet kupić odpowiadam - iPada, a model to już w zależności od budżetu.