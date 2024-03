Walka o tytuł króla składanych smartfonów nabiera tempa. Starcie dwóch gigantów

Lider ma powody do niepokoju, bo jeżeli nic się nie zmieni, to w 1 kwartale 2024 r. palma pierwszeństwa trafi do Huaweia, któremu świetnie sprzedają się najnowsze modele Mate X5 i Pocket 2. Triumf Huaweia to również pogorszenie sytuacji Samsung Display, który straci pozycję lidera produkcji składanych wyświetlaczy na rzecz chińskiego BOE.