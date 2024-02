Oszacowali ryzyko stworzenia broni masowego rażenia przez ChatGPT. Ta obietnica nie uspokaja

Plany przygotowane przez ekspertów z udziałem GPT-4 "spuszczonym ze smyczy" były średnio o 8,8 proc. lepsze w porównaniu do tych przygotowanych przez ekspertów jedynie z użyciem Internetu. Z kolei gdy studenci z biologią jako jednym z przedmiotów, wykazywali jedynie 2,5 proc. wzrostu skuteczności mając do dyspozycji GPT-4 w porównaniu do tej samej grupy używającej jedynie internetu.