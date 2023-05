ChatGPT to słaby haker. Nie umie w wirusy

Jednocześnie eksperci wskazują, że duże modele językowe to także miecze obosieczne. Według Joshuy Longa już teraz ChatGPT jest wykorzystywany przez firmy do sprawdzania kodu programistycznego ich oprogramowania pod względem obecności jakichkolwiek luk. To w teorii może również zostać wykorzystane w drugą stronę - do rozebrania przez hakerów aplikacji na części pierwsze i znalezienie potrzebnych do ataku luk.