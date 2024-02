Protest LGBT nie zadziałał. Wskazano najchętniej kupowaną grę 2023 r.

Dziedzictwo Hogwartu znalazło 22 miliony nabywców, z kolei Zeldę kupiło 20 milionów graczy. Wynik drugiej pozycji na podium globalnej sprzedaży jest niesamowity o tyle, że w przeciwieństwie do Hogwart’s Legacy, Tears of the Kingdom zadebiutowało wyłącznie na jednej platformie: przenośnej konsoli Nintendo Switch.