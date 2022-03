Tak czaruje Hogwarts Legacy na PS5. Gra wygląda cudownie, jak spełnienie marzeń z dzieciństwa

Wśród nich zwłaszcza jeden: liczniki czasu, widoczne podczas warzenia mikstur, hodowania roślin i tak dalej. Tak zwane timery to współcześnie stały element gier mobilnych. Liczniki mają ograniczać progres, a także zachęcać do kupowania wszelkiego rodzaju doładowań i przyspieszaczy. Bardzo bym nie chciał, by podobne mechanizmy mikro-transakcji pojawiły się w Hogwarts Legacy. Ta produkcja zbyt dobrze się zapowiada, by psuć ją mało subtelnymi skokami po dodatkową kasę. Warner Bros. chce zarobić więcej? Okej, ale niech będą to sezony z nową zawartością lub klasyczne rozszerzenia z nowymi obszarami.