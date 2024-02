Ta mapa pokaże, gdzie ulatnia się metan. Tak chcą walczyć z kryzysem klimatycznym

Metan to jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych. Niestety, wiele źródeł emisji metanu jest trudnych do wykrycia i zmierzenia, zwłaszcza w sektorze energetycznym, który odpowiada za 40 proc. ludzkiej produkcji tego gazu. Ale to się może zmienić dzięki nowemu projektowi wspieranego m.in. przez Google'a.