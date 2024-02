Jak polecieć na krawędź kosmosu w balonie? Poznajcie Space Perspective

Czy marzyliście kiedyś o podróży w kosmos, ale nie chcieliście ryzykować życia na pokładzie rakiety lub płacić fortuny za bilet? Jeśli tak, to być może zainteresuje was oferta firmy Space Perspective, która zamierza zaoferować turystom niezapomniane przeżycia na wysokości ponad 30 km nad Ziemią. Wystarczy wejść do specjalnej kapsuły, która uniesie się dzięki ogromnemu balonowi wypełnionemu wodorem.