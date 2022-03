Zważając na powyższe można podejrzewać, że chiński sektor kosmiczny także w tej czysto komercyjnej dziedzinie w ciągu najbliższej dekady dogoni pod względem rozwoju amerykański sektor kosmiczny. To z kolei nieuchronnie doprowadzi do powstania zdrowej konkurencji, która będzie kluczem do stopniowego obniżania cen lotu w kosmos. Być może zatem za dwie, trzy dekady loty w kosmos będą dostępne cenowo nie tylko dla miliarderów i milionerów. Jeżeli myślicie, że za trzy dekady to już będziecie za starzy, aby polecieć w kosmos, warto przypomnieć, że w ubiegłym roku nad linię Karmana (umowną granicę kosmosu) poleciał 91-letni aktor William Shatner, pierwszy odtwórca roli Kapitana James T. Kirka z legendarnego serialu Star Trek. Macie więc jeszcze sporo czasu.