Byłby rewelacyjny gdyby nie pewien głośny problem. HP EliteBook 1040 G10 - recenzja

System działa nieco przesadnie dobrze, bowiem trudno podzespoły tego komputera rozgrzać do temperatury wyższej niż około 50 C, i to nawet podczas ambitniejszej pracy. Nie ma mowy o nagrzewaniu się obudowy i nieprzyjemnym uczuciu, gdy komputer jest trzymany na kolanach. Tym niemniej nawet gdyby przyszła aktualizacja oprogramowania zmieniła algorytm sterujący chłodzeniem, to niewiele by to zmieniło. Niestety sam dźwięk przepływu powietrza jest wysoki i nieprzyjemny dla ucha. Można się do tego przyzwyczaić, a laptopy niższej klasy są znacznie głośniejsze (że o gamingowych nie ma co wspominać). To jednak komputer, który miał imponować komfortem. Na moje to jego największa wada.