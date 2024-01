Twój sklep przypomni, że skończyło się mleko i kupi je za ciebie. Tak teraz będzie wyglądał handel

Tylko w ostatnim roku mieliśmy do czynienia z AI, która potrafiła napisać przepis na podstawie składników, które mamy w lodówce (aczkolwiek trudno pominąć fakt, że czasami sugerowała ona truciznę), AI Uber Eats, która podsuwa sugestie do zamówienia czy spersonalizowanego asystenta gotowania od Samsunga.



Do tej wyliczanki sztucznej inteligencji powiązanej z jedzeniem należy dodać kolejną. Bowiem amerykańska sieć sklepów zaprezentowała właśnie... AI, która uzupełnia lodówkę.