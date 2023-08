Gdzie jeszcze brakuje wam sztucznej inteligencji? Tzn., gdzie nie chcielibyście jej zobaczyć? SI wkracza praktycznie wszędzie, a teraz dociera nawet do aplikacji do zamawiania jedzenia. Choć np. Amazon jeszcze nie wprowadził jej do swoich zakupów, to jest najpewniej kwestią czasu patrząc to, co planuje Uber w swojej sztandarowej usłudze i aplikacji, Uber Eats.