Wyciekło ciekawe info. Tak będą działały wiadomości satelitarne w Androidzie

Nieco ponad dwa tygodnie temu świat technologii obiegła informacja, zgodnie z którą Wiadomości Google - domyślna aplikacja do SMSów zyska znaną z iPhone 14 obsługę łączności satelitarnej. Pozornie wydawać się to może kolejną funkcją dodaną, by skopiować co najlepsze z produktów Apple, jednak jak pokazał ostatni rok, łączność satelitarna w smartfonie uratowała życie zarówno grupy nastolatków uwięzionych w kanionie, jak i mężczyzny będącego ofiarą wypadku samochodowego.



Tak więc PR-owo wszystko świetnie: Android będzie mieć ratującą życie funkcję znaną z iPhone, a do tego ma ona nie być ograniczona regionalnie i dostępna dla użytkowników z całego świata. Jednak według plotek, technologię dostarczy... Garmin.