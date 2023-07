iPhone 14 uratował życie człowieka. „Umarłby gdyby nie iPhone”

Zdanie to podziela Steve Goldsworthy, lider operacji ratunkowych w Montrose Search and Rescue, według którego bez lokalizacji podanej przez smartfon, rodzinie zmarłego zajęłoby kilka godzin zanim zorientowałaby się, że coś jest nie tak. Następnie kolejne kilka dni zajęłoby ratownikom odnalezienie go - o ile w ogóle, gdyż samochód spadł w niedostępnych, zalesionych górskich terenach na północ od Los Angeles.