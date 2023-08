Tłumacz Google i Microsoft Translator wzdychają do dzieła Polaka. DeepL bije Big Techy na głowę

Usługi tłumaczeniowe Google’a i Microsoftu są nie tylko imponująco dobre, ale przede wszystkim darmowe. To w dużej mierze za sprawą swojej bezpłatności są popularne i uznawane jako wzór. Nie są to jednak realnie najlepsze usługi tego rodzaju. Co więcej, nie jedno DeepL wykorzystało tego rodzaju podejście, a więc tłumaczenie bazujące na modelach ML/SI. Tyle że realna konkurencja DeepL właściwie to przeznaczona jest dla nieco innego rodzaju klienta. Niektóre przykłady takich usług to: