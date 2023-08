Google powie ci jak żyć. Dosłownie

Google DeepMind to nowoutworzony dział, który jest połączeniem funkcjonujących do niedawna osobno DeepMind i Brain. To swego rodzaju dywizja specjalna do prac rozwojowych nad sztuczną inteligencją. Aktualnie ponoć prowadzi intensywne badania nad modelem językowym Gemini, który w końcu ma stanowić realną konkurencję dla GPT-4 od OpenAI. Ma też kilka innych, mniej istotnych projektów.



Jednym z nich, o czym informuje The New York Times, ma być usługa świadcząca użytkownikom życiowe porady. Powstaje ona z udziałem zewnętrznego podwykonawcy, firmy Scale AI. Redakcja NYT dotarła przy tym do jednego z pytań, które było wykorzystywane do testowania nowej usługi: