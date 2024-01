Koniec gier na własność? Xbox właśnie zwolnił ludzi od wydań na płytach

Dlaczego właściwie Microsoft walczy z płytami? Wydania fizyczne są... kłopotliwe. Pudełka i płyty trzeba wyprodukować i dostarczyć do klientów. Trzeba obsługiwać zwroty i uszkodzone partie. Trzeba opłacać przestrzeń na powierzchni sklepów mało- i wielkopowierzchniowych, by cały ten wysiłek nie był na marne i nie został przyćmiony przez opłacone w ten sposób powierzchnie przez PlayStation czy Nintendo. Łatwiej też negocjować z partnerami umowy licencyjne - na przykład właścicielami praw autorskich do piosenek czy wzornictwa samochodów w grach Forza Horizon - gdy posiada się atut całkowitej kontroli nad udostępnianymi klientom treściami. Płyty to tylko problem - ale do tej pory dało się grać na Xboksie i korzystać z wydań fizycznych. Niestety wiele wskazuje na to, że to już koniec.