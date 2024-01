Przydomowe wiatraki będą miały dofinansowanie. Jest ważna decyzja rządu

Małe wiatraki przydomowe to urządzenia, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj składają się z wirnika z łopatami, osi, łożyska, regulatora napięcia, akumulatora i przetwornicy. Wirnik obraca się pod wpływem wiatru, a jego ruch jest przekazywany do generatora, który wytwarza prąd stały. Następnie prąd ten jest kierowany do akumulatora, gdzie jest magazynowany, lub do przetwornicy, która zmienia go na prąd zmienny, zgodny z parametrami sieci energetycznej.