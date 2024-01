Odkryto tajemnicę niesporczaków. Jesteśmy bliżej hibernacji ludzi

Nasza praca ujawnia, że przetrwanie niesporczaków w warunkach stresowych zależy od odwracalnego utleniania cysteiny, poprzez które reaktywne formy tlenu służą jako czujnik umożliwiający niesporczakom reagowanie na zmiany zewnętrzne. To, czy jest to powszechnie zachowany mechanizm ochronny i czy jest on zachowany u wszystkich gatunków niesporczaków, to naprawdę ważne pytania.