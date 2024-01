Zbudowali kamerę, która widzi jak zwierzęta. Tak wygląda świat ich oczami

Co ciekawe, cały system został stworzony z dostępnych na rynku kamer umieszczonych w specjalnej, modułowej obudowie. Żeby ją zbudować, badacze posłużyli się technologią druku 3D. Oprogramowanie służące do jej obsługi jest typu open-source. To oznacza, że inni naukowcy mogą swobodnie je wykorzystywać i wprowadzać do niego udoskonalenia, przyczyniając się do rozwoju technologii w przyszłości.