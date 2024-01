Rolnictwo miejskie. Jedyna przyszłość rolnictwa

Tym co zaskoczyło badaczy, jest fakt, że z perspektywy emisji w całym cyklu życia produktu, najczęstszym źródłem emisji okazała się infrastruktura. Urządzenia i konstrukcje niezbędne do produkcji żywności w miastach odpowiadają za więcej emisji dwutlenku węgla na porcję produktu niż przeciętne otwarte pola w konwencjonalnych gospodarstwach. Jednak spośród 73 lokalizacji w miastach, w tym w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu, 17 z nich charakteryzowało się niższymi poziomami emisji. Co było tego przyczyną?