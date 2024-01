Kiedy będzie prąd? Gdzie sprawdzić, kiedy po awariach włączą prąd?

Prąd elektryczny to nieodłączny element naszego codziennego życia. Używamy go do oświetlania, ogrzewania, gotowania, ładowania urządzeń, do oglądania telewizji czy przeglądania internetu. Bez prądu czujemy się jak bez ręki, a czasem nawet jak bez głowy. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak i gdzie sprawdzić, kiedy będzie prąd, gdy nastąpi awaria lub planowe wyłączenie.